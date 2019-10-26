فيديو فاضح و فتاتان يكشفون كذبة "المعالج الروحاني" بالإسكندرية

26 أكتوبر 2019 - 07:02 ص

تمكنت إدارة البحث الجنائي من كشف غموض سرقة رجل خمسيني داخل شقة بمنطقة العمرانية بالجيزة .



البداية كانت بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة من رجل خمسيني يقول إنه معالج روحاني ، مؤكدًا أنه تعرف على سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطلبت منه الحضور لمنزلها بالعمرانية لمعالجة زوجها من ضعف جنسي أصابه ، وعند الحضور فوجيء بأربعة أشخاص يقومون بالسيطرة عليه وإجباره التوقيع على إيصالات أمانة و سرقة مفتاح سيارته وهواتفه المحمولة فضلا عن مبلغ 6 آلاف جنيه.



تم تشكيل فريق بحث وتبين كذب رواية المبلغ ، حيث أسفرت التحريات عن تعرف المبلغ على فتاة عبر "فيس بوك" واتفاقه معها على ممارسة الرذيلة بالإضافة لصديقة لها ، وعند حضوره لممارسة الفاحشة وقع فريسة لعملية سرقة.



وتبين أن تشيكلا عصابيا مكون من 4 رجلا و 3 سيدات يقوم على قيام 2 من الفتيات باستدراج الضحايا عبر مواقع التواصل ومن ثم تصويرهم عرايا وسرقتهم .



تم القبض على المتهمين من محل إقامة كل منهم ، وعثر داخل هواتفهم على مقاطع فيديو فاضحة للمبلغ لابتزازه وأرشدوا عن المسروقات .



وتولت النيابة التحقيق.



