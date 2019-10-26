لا تسيء للأهلي باسمي .. وأتمنى تفهم الرسالة جيدًا

26 أكتوبر 2019 - 08:23 ص

طالب المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - بعدة الإساءة للأهلي باستخدام اسمه.



وقال "آل الشيخ" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "لا احد يزايد علي ولا احد يقحمني في صراعته او يصفي حساباته بأسمي ... اختلفت معهم واتشتمت امي من قله وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيراً ... لكن سامحت ل اننا بشر نخطئ ونصيب ... وعندما تعرض الخطيب لمثل ماتعرضت له وقفت ضد الموضوع جمله وتفصيل ... وعندما مرض دعوت له بشفاء ... هاذي اخلاق العرب وهاكذا تربينا ... وانا اعلن من الان اني داعم للكيان ولن اسمح بستخدام اسمي في الاساءه له !! او التقليل منه!! وبابي مفتوح ل اي دعم يحتاجه الكيان ... اتمنى ان تفهم الرساله جيداً ... السعودية ومصر واحد في الحلوه والمره ".

