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شاعرة أردنية تتزوج بشاب يصغرها بـ15 عامًا وتثير الجدل

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شاعرة أردنية
شاعرة أردنية

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رقص

شاعرة أدرنية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشاعرة والإعلامية الأردنية، نجاح مساعد، من عقد قرانها على ضابط يصغرها بـ15 عامًا، ما عرضها لموجة من الانتقادات والسخرية.

وكان قد انتشر مقطع فيديو لـ"نجاح" وهي ترقص مع زوجها الشاب، في حفل عائلي، وسط الأهل والأصدقاء، حيث ظهرت بفستان "فضي" بسيط وتركت شعرها منسدل بحرية على ظهرها.

من جهتهم، شن بعض رواد مواقع التواصل هجوم حاد على الشاعرة الأردنية بسبب فارق العمر بينها وبين زوجها الشاب.

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