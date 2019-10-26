"أبو سعدة": إحنا اللي نقلنا مرشد الإخوان للمستشفى

26 أكتوبر 2019 - 01:58 م

أكد الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، استجابة الدولة لمطالب المجلس بما يخص المساجين قائلاً: "الدولة تستجيب لكل مطالب المجلس وفي تعاون مستمر معنا".

وأضاف أبو سعد في لقاء له ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نحن كنا سببًا في نقل مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف عقب إصابته بالسرطان إلي المستشفى، معقبًا: "دائما ما نطلب مقابلة قيادات الإخوان في السجون ولكنهم يرفضون".

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: نحن نجري زيارات كثيرة لكل السجون، خاصة أن تلك الزيارات تؤثر على المساجين بشكل إيجابي، غير أننا نطلب نقل الحالات المريضة للمستشفيات".