مذكرة بـ «الصحفيين» ضد رئيس الزمالك

26 أكتوبر 2019 - 02:05 م

تقدم محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، بمذكرة إلى مجلس النقابة ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بعدما قام بمنع عدد من الصحفيين من دخول النادى.

وجاء نص المذكرة كالتالي: لم يعد خافيًا على أي زميل بالمجلس وعلى أي صحفي أو مواطن أو مسئول مصري، بل وعلى أي مواطن عربي من المتابعين للشأن المصري التجاوزات اليومية الصادرة عن رئيس نادي الزمالك تجاه زملاء صحفيين أعضاء بالجمعية العمومية، وهي التجاوزات التي وصلت للسب والقذف الذي يجرمه القانون والدستور، والتي طالت اسم مؤسسة النقابة واسم السيد النقيب المنتخب من جموع الصحفيين.

الزملاء الأعزاء.. لم تتوقف هذه التجاوزات عند هذا الحد بل طالت مئات الزملاء وأسرهم وأطفالهم الأعضاء بنادي الزمالك العريق، بعد أن منعهم رئيس النادي بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين من دخول ناديهم وتسبب في ضرر بالغ مادي ومعنوي ونفسي لأطفال الزملاء، الذين تم حرمانهم من ممارسة ألعاب رياضية كان ينتظرهم فيها مستقبل باهر.

الزملاء الأعزاء..لم يعد لنا سبيلًا للتفاوض مع شخص يرتكب كل هذه الجرائم في حق زملاء أعزاء وفي حق أطفال ينتهك براءتهم ويصادر مستقبلهم الرياضي، بل ويصادر مستقبل الوطن في تنشئة أجيال جديدة تحمل لواء الرياضة المصرية وترفع العلم المصري في مختلف المحافل الدولية.

الزملاء الأعزاء.. إن الإساءات والتجاوزات الصادرة عن رئيس نادي الزمالك ليست قاصرة على الصحفيين فقط، بل طالت وتغولت على كل فئات المجتمع من صحفيين ومحامين وقضاة وضباط شرطة وغيرهم، في وقت يشير فيه عقب كل إساءة ويعلن أنه يجري اتصالات يومية مع أجهزة أمنية باعتباره رجل دولة -على حد وصفه- وهو الأمر الذي يجب أن نتوقف أمامه ونمارس دورنا في حماية المجتمع بكل فئاته من هذه الممارسات التي تتم بشكل علني.

وبناء عليه أطلب إدراج هذه الأزمة المزمنة ضمن جدول أعمال اجتماع المجلس المقبل لمناقشتها واتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية، التي تحفظ حقوق الزملاء أعضاء الجمعية العمومية وتحفظ ماء وجه نقابتنا العريقة في مواجهة هذه البلطجة المستمرة منذ سنوات أمام كل المسئولين في الدولة.