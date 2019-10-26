» إليسا تنضم لمظاهرات لبنان

26 أكتوبر 2019 - 02:23 م

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن انضمامها إلى التظاهرات في لبنان اليوم، على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات "تويتر"، وذلك ردًا على سؤال أحد متابعيها ما إذا كانت ستنضم إلى المظاهرات معهم في لبنان.

كما شاركت إليسا مقطف فيديو لقائد طائرة أجنبي وهو يعلن عن تضامنه مع المظاهرات اللبنانية وأنه قد غير صوره الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى علم لبنان مشيرا إلي أن العالم يتابع ما يحدث في لبنان وهم مؤيدون لحقوقهم المشروعة.



