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«يوم تلات» رسالة من منظمات سرية على لسان عمرو دياب

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سامح أبوعرايس
سامح أبوعرايس

محمد فضل- متابعات

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عمرو دياب

سامح أبو عرايس

مؤامرة

منشور

نشر سامح أبوعرايس المدير السابق لحملة «عمر سليمان رئيسًا» وخبير البورصة، منشورًا مثيرًا للجدل عبر حسابه على «فيسبوك»، مشيرًا إلى أن أغنية عمرو دياب الخيرة «يوم تلات» رسالة من منظمات سرية.

وكتب «أبوعرايس:« من الملاحظات الغريبة ان بعد أغنية عمرو دياب " يوم تلات" حدثت أحداث مهمة يوم الثلاثاء.. مثلا الأمطار الأخيرة اللي عملت أزمة في القاهرة كانت يوم ثلاثاء .. ظهور وانتشار فيديو محمد علي يوم ثلاثاء.. ودعوته لمظاهرة يوم ثلاثاء الساعة 3 .. حتى كلمة مبارك عن حرب أكتوبر اللي أذيعت في فيديو لأول مرة من سنين كانت في يوم ثلاثاء».

وأضاف :« أغنية عمرو دياب يوم تلات كانت مش أغنية عادية لكن رسالة من منظمات سرية ومرتبطة بالماورائيات.. وكلامها عن البيضا والحمرا والسمرا يرمز لألوان علم مصر الأبيض والأحمر والأسود.. وكلمة " شكلها مؤامرة" مش صدفة لكن إشارة لمؤامرات وأحداث مهمة هتحصل ومرتبطة بيوم الثلاثاء .. جايز الناس تستغرب الكلام لكن الكون فيه أسرار وماورائيات مش كل الناس بتعرفها!!».

وشن متابعوه هجومًا عليه، معتبرين أن ما يقوله تخاريف، كما سخر البعض منه.


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