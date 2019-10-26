» «كاف» يحدد موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس

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جينيراسيون

حدد الإتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، موعد مباراة الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولى، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الكاف قد حدد يوم 7 ديسمبر المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة موعدًا للقاء، بينما المباراة الافتتاحية للفريق الأبيض مع مازيمبي الكونغولي يوم 30 نوفمبر المقبل.

وتضم مجموعة الزمالك كل من مازيمبي وأول اغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي ووصل الأبيض إلى هذا الدور بعد الخسارة من جينيراسيون السنغالى فى الذهاب بهدفين مقابل هدف ثم الفوز عليه فى الإياب بهدف دون رد.


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