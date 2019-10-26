«قُبلة» رجاء الجداوي لـ«علي جمعة» تثير الجدل

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الصورة التى اثارت جدلا

محمد فضل- متابعات

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تقبيل

رجاء الجداوي

أقدمت الفنانة رجاء الجداوي، على تقبيل يد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق و عضو اللجنة التنفيذية لصندوق «تحيا مصر»، وذلك خلال احتفالية للصندوق لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية،.

وأثارت الفنانة رجاء الجداوي الجدل بتقبيل يد المفتي السابق، وهو ما تداوله النشطاء وعلقوا عليه فضلًا عن تعليق علماء من الأزهر خلال برنامج الشيخ خالد الجندي بإباحة ذلك إن كان رجل لرجل او امرأة مع امرأة أما عكس ذلك لا يجوز.

وقالت في كلمتها إن كلمة حب أصغر كلمات اللغة العربية، الحرف الأول هو الحياة، والثانى هو البقاء، فالحب هو سر البقاء، مشيرة إلى أنها تعلمت العطاء من والدتها.

وأضافت رجاء الجداوى، أنه مع مرور الزمن انخفض معدلات الترابط، إلا أن صندوق تحيا مصر، جاء ليعيد هذا العطاء والترابط، بإطلاقه دكان الفرحة، وتزويج الفتيات وتجهيزهم، وإدخال الفرحة على قلوب السيدات، مشيرة إلى أن الصندوق فتح الكثير من دكاكين الفرحة والخير.

ووجهت الجداوى، الشكر للدكتور على جمعة، عضو اللجنة التنفيذية للصندوق، مفتى الجمهورية السابق، على إسهاماته في عمل الخير، وفى فك كرب الغارمات، كما وجهت الشكر للجيش والشرطة، قائلة: «الجيش على رأسنا من فوق»، وتمنت للفتيات المقبلات على الزواج، موجهة النصيحة لهم بعدم الإكثار من الإنجاب، والاكتفاء بإنجاب طفلين، حتى يكونوا قادرين على تعليمهم، وتربيتهم وعلاجهم جيدا.


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