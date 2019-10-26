شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الدولي للاتصالات

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الاتصالات

مؤتمر شرم الشيخ

تستضيف مدينة شرم الشيخ الحدث العالمي الهام "المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية WRC التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويأتي المؤتمر، في الفترة ما بين 28 اكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019"، الذي يعقد لأول مرة منذ 20 عامًا خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف، ومن المتوقع أن يشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الافتتاح الرسمي للمؤتمر يوم 28 أكتوبر 2019.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيراً ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة الى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.

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