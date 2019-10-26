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الوسط الفني يفجع بوفاة فنان شهير منتحرًا بسبب زوجته

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أرشيفية
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محمد فضل- متابعات

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انتحار

تونس

الفنان

وسط فنى

فجع الوسط الفني على خبر وفاة الفنان الشعبي الشاب التونسي سمير علي، منتحرًا بسبب خلافات مع زوجته ودخوله في حالة انهيار عصبي، انتهت بانتحاره.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن  الفنان التونسي الشاب، أقدم على الانتحار بتناوله مادة تستخدم في إبادة الحشرات، ليتسبب في صدمة كبيرة داخل الوسط الفني.

وتمت معاينة الجثة وتحويلها للمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية، حتى تشريحها ومعرفة الأسباب الحقيقية لواقعة الانتحار التي أثارت صدمة لدى متابعيه.

وجاء في تحقيقات الشرطة أن الفنان دخل في مشاجرة حادة مع زوجته أدت إلى خلافات كثيرة مما تركه في حالة نفسية سيئة انتهت بانهيار عصبي دفعه للانتحار وإنهاء حياته، وقد تم نقل الجثة إلى قسم التشريع لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي.


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