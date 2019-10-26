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مانشستر سيتىي يقسو على أستون فيلا بـ«البريميرليج»

الرياضة

مانشستر سيتي واستون فيلا
مانشستر سيتي واستون فيلا

أمير سعد

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مانشستر سيتي

المصريون

تريزيجيه

استون فيلا

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا على آستون فيلا، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الـ10 من بطولة الدوري الإنجليزى.

أحرز أهداف مانشستر سيتي رحيم سترلينج وكيفين دى بروين، جوندوجان فى الدقائق 46 و65 و70 من عمر المباراة، والتي شهدت طرد فرناندينيو لاعب الفريق السماوى فى الدقيقة 78 لحصوله على "إنذارين".

هذا الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 22 نقطة فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط، بينما توقف رصيد استون فيلا عند 11 نقطة فى المركز الـ 12.

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