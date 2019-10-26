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زوجة أحمد الفيشاوي: «شكرًا إنك رفعت راسنا»

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أحمد الفيشاوي

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تاهني

قدمت ندى الكامل، الشكر والتهاني لزوجها الفنان أحمد الفيشاوي، بعد حصوله على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "يوم وليلة" ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء بالمغرب.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، "مبروك حبيبي احمد جائزه احسن ممثل عن فيلم في يوم وليله ...في مهرجان الدار البيضاء كازابلانكا بالمغرب ...مبروك..وتستاهلها بجداره..انا شوفت قد ايه انت بتتعب في شغلك وضميرك في شغلك ..شكرا انك رفعت راسنا".


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