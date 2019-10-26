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بالصور.. حملات على الباعة وإزالة الإشغالات بأكتوبر

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إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات

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الباعة الجائلين

السادس من اكتوبر

الاشغالات

قام جهاز مدينة 6 أكتوبر بتنفيذ حملات يومية لإزالة ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة والقضاء على الباعة الجائلين بعدة مناطق بالمدينة.

وأسفرت الحملات عن ضبط عددٍ من المخالفات، وكذا التحفظ على بعض المعدات والمركبات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم تنفيذ حملات على المحاور الرئيسية والحي الرابع والخامس، والحي الحادي عشر ومنطقة الحصري.

وأكد رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية كافة.

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