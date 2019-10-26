التلفزيون الكويتي يطلق تحذيرًا عاجلًا للمواطنين

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حذر التلفزيون الرسمي الكويتي، المواطنين والمقيمين بالبلاد، من موجة الطقس غير المستقرة التي تشهدها الكويت، لافتًا إلى أن الأمطار ارتفعت إلى 11 مم.

وقال التلفزين: "تمر البلاد حالياً بحالة من عدم الاستقرار وهطول كميات لا بأس بها من الامطار  على بعض المناطق الغربية خاصة منطقتي الشقايا والسالمي حيث سجلت حوالي 10 الى 11 مم، ومن المتوقع ان تستمر هذه الاجواء حتى يوم الاثنين المقبل".

وفي وقت سابق، أطلقت الأرصاد الجوية "تحذيراً جوياً توقعت فيه بهطول أمطار رعدية متفرقة مع نشاط في الرياح قد تزيد سرعتها عن 50 كم/س مثيرة للغبار وتؤدي الى إنخفاض فى الرؤية الافقية احيانا وإرتفاع الموج إلى أكثر من 6 أقدام".


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