» أسطورة ليفربول: «كلوب» يعاني بدون محمد صلاح

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جونسون

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كلوب

كشف جلين جونسون ظهير أيمن فريق ليفربول السابق، أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز يعاني حال غياب محمد صلاح عن المشاركة مع الفريق.

وأضاف «جونسون» في تصريحات لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن كلوب بدون صلاح يعاني رغم وجود الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني.

وأضاف: «من الواضح أن محمد صلاح لديه فارق كبير مع ليفربول، مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة أظهرت أن صلاح صاحب جودة عالية في الفريق».

وأكمل: «ليفربول مع صلاح يكون أفضل بشكل واضح مع تواجد فيرمينو وماني».

صلاح لم يشارك مع ليفربول للمرة الأولى في الموسم بالبريميرليج حيث خرج من تشكيل كلوب في مباراة مانشستر يونايتد الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

خروج صلاح جاء نتيجة الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي بالدوري الأمر الذي جعل كلوب يقرر ابتعاد نجمه المصري إلا أنه شارك في مباراة جينك بدوري أبطال أوروبا والتي أقيمت مساء الأربعاء الماضي.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا بـ25 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن مانشستر سيتي والذي تخطى فريق أستون فيلا بعد الفوز عليه (3-0).

وينتظر ليفربول خوض مباراة صعبة على ملعبه وبين جمهوره بمواجهة توتنهام هوتسبير، غدًا الأحد، ضمن قمة الجولة العاشرة.


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