بالفيديو.. منتقبة ترقص بطريقة مثيرة وسط الشباب بالسعودية

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الرياض

منتقبة

أخبار السعودية

رقص مثير

تباينت ردود الأفعال في السعودية، حول قيام شابة منتقبة بالرقص بين عدد من الشباب بطريقة مثيرة، بين رافض ومن يرى أن الواقعة "عادية".

وظهرت الفتاة وهي ترتدي عباءة سوداء ونقاب، وقامت بالرقص على الموسيقى بطريقة مثيرة، في إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي، ما حدا ببعض الشباب إلى الالتفاف حولها دون اعتراض من أحد.

وبحسب نشطاء، فإن الفتاة كانت إحدى الحاضرات لفعاليات موسم الرياض المتعددة، التي تقام في عدة مواقع بالعاصمة عبر فعاليات فنية وترفيهية وثقافية متنوعة.

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أثارت شابة ترتدي عباءة سوداء ونقابها، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد أن وثق مقطع فيديو قيامها بالرقص بين مجموعة من الشبان والفتيات في إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي. ويظهر الفيديو فتاة ترقص بحماس على أنغام الموسيقى في المكان، بينما يتجمع حولها عدد كبير من الشباب والفتيات. ويقول مدونون سعوديون، إن الفتاة كانت إحدى الحاضرات لفعاليات موسم الرياض المتعددة، والتي تقام في عدة مواقع بالعاصمة عبر فعاليات فنية وترفيهية وثقافية متنوعة. ووجد مقطع الفيديو تداولاً لافتاً وجر عشرات آلاف التعليقات التي انقسم أصحابها بين منتقد للراقصة المنقبة وبين مدافع عنها. ويقول مغردون سعوديون أغضبهم تصرف الفتاة، إنها خالفت مكانة الزي الذي ترتديه، وعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، وتستحق العقوبة تحت لائحة الذوق العام التي جرى العمل بها مؤخراً وتتضمن بنوداً حول احترام العادات والتقاليد. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الرياض #مكة #جازان #حوادث #موسم_الرياض #رقص #الذوق_العام #اعتداء #محجبة #منقبة #فيديو #ترند #جديد #لايك #تفاعل #saudiarabia #ksa #dancing #video #trend #news

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