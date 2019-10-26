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إسبانيا.. انفصاليو كتالونيا يتظاهرون للإفراج عن معتقلين

عرب وعالم

مظاهرات فى كتالونيا أرشيفية
مظاهرات فى كتالونيا أرشيفية

المصريون ووكالات

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نظم الآلاف من الكتالونيين المؤيدين للاستقلال في مدينة برشلونة شرقي إسبانيا، السبت، مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن سياسيين كتالونيين معتقلين.
جاء ذلك في إطار مظاهرات احتجاجية تنظمها الجمعية الوطنية الكتالونية، المؤيّدة للاستقلال عن التاج الإسباني، لليوم الثالث عشر على التوالي، احتجاجا على قرار المحكمة العليا الإسبانية في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، المتعلق بحبس 9 سياسيين كتالونيين.
ورفع المتظاهرون المشاركون شعارات تطالب بالاستقلال عن إسبانيا، وضمان استمرار الاحتجاجات الجماهيرية، متهمين مدريد بممارسة "سياسة قمعية" ضد كتالونيا.
وطالب المتظاهرون إسبانيا بالاعتراف بحق الكتالونيين في تقرير مصيرهم، والإفراج عن السياسيين الكتالونيين المسجونين، وعودة الفارين إلى خارج البلاد وإجراء استفتاء على الاستقلال.
وتشهد برشلونة مظاهرات ضخمة، منذ 13 يومًا، للمطالبة بالإفراج عن سياسيين كتالونيين معتقلين، وإجراء استفتاء لاستقلال البلاد عن التاج الإسباني.
وفي 9 فبراير/ شباط الجاري، بدأت المحكمة العليا في مدريد، النظر في الدعوى المرفوعة ضد 12 من السياسيين وقادة المجتمع المدني في كتالونيا.
كما أصدرت المحكمة مذكرات توقيف دولية بحق 6 مسؤولين كتالونيين فارين، بينهم رئيس وزراء كتالونيا السابق، كارلس بيغديمونت، الفار إلى بلجيكا، قبل أن تصدر في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حكمًا بحبس 9 سياسيين كاتالانيين.
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول2017، صوّت نحو 90 بالمئة لصالح الانفصال في استفتاء نظمته حكومة كتالونيا السابقة بقيادة بيغديمونت.
ثم صوت برلمان الإقليم في 27 من الشهر ذاته على إعلان الانفصال، ما دفع بمدريد إلى إقالة حكومة كتالونيا وفرض الحكم المباشر على الإقليم. -

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