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للأسبوع الـ50.. "السترات الصفراء" يتظاهرون في شوارع فرنسا

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السترات الصفراء
السترات الصفراء

المصريون ووكالات

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شهدت العديد من المدن الفرنسية، السبت، مظاهرات لحركة "السترات الصفراء"؛ احتجاجا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتعد مظاهرة السبت، الـ50 لمحتجي السترات الصفراء، حسب مراسل الأناضول.
ففي العاصمة باريس، أضرم المحتجون النيران بحاويات القمامة في حي بيلفيل، في حين استخدمت الشرطة غازات مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
واضطرت السلطات لإغلاق محطات المترو القريبة من الحي، جراء الصدامات بين المحتجين وقوات الشرطة.
وفي مدينة سانت إتيان، أغلق المحتجون عدة طرق رئيسية بالمدينة، وسط صدامات بين الشرطة والمتظاهرين.
وأوقفت قوات الشرطة، 6 متظاهرين في سانت إتيان، بعد استخدامها غازات مسيلة للدموع لتفريق الجموع الغاضبة.
كما شهدت العديد من المدن الأخرى مظاهرات مماثلة، في حين لم تعلن وزارة الداخلية عدد المتظاهرين المشاركين في احتجاجات السبت.
ويواصل أصحاب السترات الصفراء احتجاجاتهم منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
ومنذ بدء الاحتجاجات، لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 4 آلاف و245 آخرون بينهم 1797 شرطيا، فيما أوقفت الشرطة أكثر من 12 ألف و107 محتجين. -

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