» مصرع سائح إسرائيلي "غرقا" في سيناء

لقي سائح إسرائيلي مصرعه غرقا أثناء ممارسته السباحة بمحافظة جنوب سيناء، شمال شرقي مصر.



جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية نشرته صفحتها على فيسبوك "إسرائيل تتكلم العربية"، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن الحادث.