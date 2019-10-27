حمو بيكا يكشف تفاصيل حفلاته بالإمارات.. وهدية الشيخة "أم زايد"

27 أكتوبر 2019 - 12:08 ص

كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا، إنه قام بإحياء حفلتين له في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وتابع بيكا، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الحفلتين كانوا في أبو ظبي ودبي.

