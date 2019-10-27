» فنانة شهيرة تشارك في مظاهرات لبنان تطالب الحريري بالاستقالة

27 أكتوبر 2019 - 12:20 ص

انضمت المطربة اللبنانية إليسا، السبت، إلى مسيرات المتظاهرين في شوارع لبنان، احتجاجًا على تردى الأوضاع الاقتصادية في البلاد.



وتواجدت إليسا في ساحة الشهداء وسط بيروت للمشاركة في تظاهرات اللبنانيين المحتجين على على فرض الحكومة ضرائب جديدة.



وظهرت إليسا في صور ومقاطع فيديو وهي تحمل علم لبنان وتسير وسط التظاهرات.



?وأعربت إليسا، في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، عن فخرها بشعبها «الذي تخطى كل الحدود الطائفية، وتوحد في الاحتجاجات التي خرجت بسبب الجوع الذي سببه السياسيون للناس».



وقالت: «الناس في لبنان تعبت، وخرجت من كل المناطق اللبنانية، بعدما أوصلها سياسيو البلد إلى الجوع، والنقص في الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات».

