  • الأحد 27 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:59 ص
بحث متقدم
ال الشيخ

تركي آل الشيخ يتخذ قرارًا صادمًا ضد الزمالك

الإعلامية ريهام سعيد

ريهام سعيد تهاجم إعلامي شهير: ممكن أضربك بالجزمة

الإعلامي أحمد موسى

موسى يحرج حمو بيكا: متقولش الكلام دا في برنامجي تاني

مرتضى منصور

تعليق ناري من مرتضى على تصريحات تركي آل الشيخ الأخيرة

عمرو أديب

عمرو أديب يكشف حقيقة "كارثة" أمطار إسكندرية

الأمطار

الأرصاد تكشف: هذا هو موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار

حمو بيكا

حمو بيكا يكشف تفاصيل حفلاته بالإمارات.. وهدية الشيخة "أم زايد"

الإعلامي أحمد موسى

تعليق ناري من "موسى" على بيان "ناسا"

الدواجن

شعبة الدواجن تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار

أمطار الثلاثاء

أزمة الأمطار تغرق الحكومة

المحكمة العليا الباكستانية :

الإفراج المؤقت عن نواز شريف لأسباب صحية

عرب وعالم

نواز شريف
نواز شريف

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الإفراج عن 449 من نزلاء السجون

#

الإفراج عن 399 سجينًا بمناسبة ذكرى أكتوبر

#

الإفراج عن 2392 سجينًا بمناسبة ذكري أكتوبر المجيدة

#

الإفراج عن آخر رئيس وزراء لـ"القذافي"

وافقت المحكمة العليا في إسلام أباد، السبت، على الإفراج المؤقت بكفالة عن رئيس الوزراء الأسبق، نواز شريف، لأسباب صحية.
وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية أن محامي نواز شريف أبلغ هيئة المحكمة أن موكله تعرض مؤخرًا لأزمة قلبية بسيطة، وأن حالته الصحية تتدهور منذ الجمعة، وأنه يلتمس الإفراج المؤقت عنه مقابل كفالة مالية.
وأضافت الشبكة أن المدعي العام لمحكمة المحاسبة الباكستانية أكد، خلال جلسة المحكمة، عدم معارضته للإفراج عن المتهم مؤقتًا لأسباب صحية.
كانت محكمة المحاسبة الباكستانية أصدرت، نهاية ديسمبر الماضي، حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات ضد نواز شريف، في إطار اتهامات بارتكاب جرائم فساد تتعلق بمصنع العزيزية للصلب، مع إلزامه بسداد غرامة 1.5 مليار روبية باكستانية، أو ما يعادل 25 مليون دولار أمريكي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» "شعبة الخضروات والفاكهة" تزف بشرى سارة للمواطنين
» فنانة شهيرة تشارك في مظاهرات لبنان تطالب الحريري بالاستقالة
» حمو بيكا: "أنا مش مطرب وصوتي وحش"
» "الأرصاد" تكشف حقيقة إعصار "ميديكين"
» مصرع سائح إسرائيلي "غرقا" في سيناء
» من البداية للنهاية.. قصة «قاضي الجن» التي شغلت السعوديين لسنوات
» هل مصر مقبلة على شتاء قارس؟.. الأرصاد تجيب
» «قُبلة» رجاء الجداوي لـ«علي جمعة» تثير الجدل
» عاجل.. أمر ملكي سار للمواطنين السعوديين
» غزة تسجل أول ضحية للطقس السيئ
» النائب العام السعودي يأمر بالقبض على «الراقصة المنتقبة»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه