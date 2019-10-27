  • الأحد 27 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:57 ص
بحث متقدم
ال الشيخ

تركي آل الشيخ يتخذ قرارًا صادمًا ضد الزمالك

الإعلامية ريهام سعيد

ريهام سعيد تهاجم إعلامي شهير: ممكن أضربك بالجزمة

الإعلامي أحمد موسى

موسى يحرج حمو بيكا: متقولش الكلام دا في برنامجي تاني

مرتضى منصور

تعليق ناري من مرتضى على تصريحات تركي آل الشيخ الأخيرة

عمرو أديب

عمرو أديب يكشف حقيقة "كارثة" أمطار إسكندرية

الأمطار

الأرصاد تكشف: هذا هو موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار

حمو بيكا

حمو بيكا يكشف تفاصيل حفلاته بالإمارات.. وهدية الشيخة "أم زايد"

الإعلامي أحمد موسى

تعليق ناري من "موسى" على بيان "ناسا"

الدواجن

شعبة الدواجن تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار

أمطار الثلاثاء

أزمة الأمطار تغرق الحكومة

موسى يحرج حمو بيكا: متقولش الكلام دا في برنامجي تاني

الصفحة الأخيرة

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

حمو بيكا يكشف تفاصيل حفلاته بالإمارات.. وهدية الشيخة "أم زايد"

#

موسى: "والله عيب اللي بتعملوه معايا دا"

#

أحمد موسى يفتح النار على حمو بيكا لهذا السبب

#

صدمة بسبب الملابس التي ارتداها حمو بيكا أثناء زيارته لدبي

أحمد موسى

حمو بيكا

أحرج الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسؤوليتي" - مطرب المهرجانات حمو بيكا بعد قيامه بذكر أشياء غير لائقة خلال حديثه عن أزمته مع نقابة الموسيقيين .

وقال "بيكا" : "قابلت واحد في نقابة الموسيقيين وقالي عليا الطلاق من بيتي طول مانا هنا عمر ما هيطلعلك تصريح ولا تغني ولا تمسك مايك".

واضطر موسى لمقاطعته قائلا: "بلاش تقول الحاجات اللي من النوع دا في برنامجنا تاني ".

واعتذر "بيكا" قائلا: "أنا آسف بس أنا زعلت من اللي قاله .. وتعبت لأني بلف من الساعة 10 الصبح".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» "شعبة الخضروات والفاكهة" تزف بشرى سارة للمواطنين
» فنانة شهيرة تشارك في مظاهرات لبنان تطالب الحريري بالاستقالة
» حمو بيكا: "أنا مش مطرب وصوتي وحش"
» "الأرصاد" تكشف حقيقة إعصار "ميديكين"
» مصرع سائح إسرائيلي "غرقا" في سيناء
» من البداية للنهاية.. قصة «قاضي الجن» التي شغلت السعوديين لسنوات
» هل مصر مقبلة على شتاء قارس؟.. الأرصاد تجيب
» «قُبلة» رجاء الجداوي لـ«علي جمعة» تثير الجدل
» عاجل.. أمر ملكي سار للمواطنين السعوديين
» غزة تسجل أول ضحية للطقس السيئ
» النائب العام السعودي يأمر بالقبض على «الراقصة المنتقبة»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه