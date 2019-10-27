موسى يحرج حمو بيكا: متقولش الكلام دا في برنامجي تاني

27 أكتوبر 2019 - 06:16 ص

أحرج الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسؤوليتي" - مطرب المهرجانات حمو بيكا بعد قيامه بذكر أشياء غير لائقة خلال حديثه عن أزمته مع نقابة الموسيقيين .



وقال "بيكا" : "قابلت واحد في نقابة الموسيقيين وقالي عليا الطلاق من بيتي طول مانا هنا عمر ما هيطلعلك تصريح ولا تغني ولا تمسك مايك".



واضطر موسى لمقاطعته قائلا: "بلاش تقول الحاجات اللي من النوع دا في برنامجنا تاني ".



واعتذر "بيكا" قائلا: "أنا آسف بس أنا زعلت من اللي قاله .. وتعبت لأني بلف من الساعة 10 الصبح".



