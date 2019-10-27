ريهام سعيد تهاجم إعلامي شهير: ممكن أضربك بالجزمة

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الإعلامية ريهام سعيد
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ريهام سعيد

جورج قرداحى

شنت الإعلامية ريهام سعيد هجوما شرسا على الإعلامي جورج قرداحي بعد قيامه بتوجيه انتقادات جارحة لها.

وقال "قرداحي" في برنامج لبناني: "ريهام سعيد تستحق الضرب بالجزمة بسبب حلقتها عن السمنة".

وردت "ريهام" قائلة: "شكلك كبرت واتجننت .. أنا ممكن أقول عنك كلام يخليك تعيط وأبهدلك ومتقدرش تمشي في المكان اللي أنت فيه سواء في مصر أو لبنان".

وأضافت: "قلة الأدب مفيش أسهل منها لكن أنت لبناني ولبنان هي اللي هتشفعلك عشان هي بلدي التاني لكن أنت عار عليهم".

وتابعت: "طب مانا ممكن أقولك إني لما أشوفك في أي مكان هضربك بالجزمة بس مينفعش أقول كدا عشان فيه بابا وماما ربوني".



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