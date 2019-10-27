» شوبير يكشف مفاجأة عن مرتضى منصور

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة عن اقتحام مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - لاجتماع المجلس السابق لاتحاد الكرة.
وقال "شوبير" في حوار مع لقاء الأهلي: "بعدما دخل مرتضى منصور الاجتماع وانفعلت أنا بشدة .. فقال لي أنت زعلان ليه .. فلان وفلان من أعضاء المجلس يقولان أنك السبب في أزمات الزمالك داخل الاجتماعات".
وأضاف: "قلت له فلان وفلان أمامنا الآن وسألتهما أمامه : هل أنا أتسبب في مشاكل الزمالك؟ .. فأقسما أمامه أنه لم يحدث".
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