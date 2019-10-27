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وكيل الصحة بسوهاج يتعهد بحالة الطفلة حسناء

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الطفلة حسناء
الطفلة حسناء

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تعهد وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج الدكتور هاني جمعة، بحالة الطفلة المعاقة حسناء التي ظهرت مؤخرًا وهي يحملها معلمها على يديه لكي تكتب مثل زملائها على السبورة.

وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، تواصلت من أهل "حسناء" فوري رؤيتي لصورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأجريت اتصالاً لرئيس جراحة العظام بمستشفي الهلال لإجراء الكشف عليها، واتضح أن الطالبة تعاني من تقوس الطرف السفلي يعوق حركتها".

وأضاف وكيل وزارة الصحة، قائلا: "هنعمل العملية لحسناء وهترجع تمشي زي الأول وأحسن كمان".

وكان ممدوح السباعي رئيس قسم الموهوبين بالإدارة التعليمية بمحافظة سوهاج، روي أنه في زيارة له للمدرسة وجد الطالبة حسناء جالسة علي الكرسي المتحرك وترغب في الكتابة علي الصبورة كغيرها من الطلاب فتحرك نحوها وحملها لتحقق رغبتها، معقبا: "لم أجد حرجا وسعيد لسعاتها".

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