» وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ الطريق الدائري الأوسطي

27 أكتوبر 2019 - 10:18 ص

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ورئيس هيئة الطرق والكباري، جولة تفقدية لأعمال تنفيذ مشروع الدائري الأوسطي في القطاع من غرب النيل حتى تقاطعه مع طريق القاهرة الفيوم بطول 25كم، الذي يشمل 12 عملًا صناعيًا بواقع "10 كباري ونفقين" الذي يدخل ضمن أعمال تنفيذ الدائري الأوسطي ويبلغ طوله 156 كم، ويمتد من بلبيس الزراعي، حتى محور الضبعة.

جاء ذلك بناء على تكليفات القيادة السياسية بسرعة نهو أعمال نزع الملكية الخاصة بالدائري الأوسطي في منطقة البدرشين

وتقوم الهيئة الهندسية بتنفيذ 7 قطاعات من الطريق بطول 104 كم، ووزارة النقل قطاع بطول 22كم، ووزاة الإسكان قطاع بطول 30 كم؛ حيث تم الانتهاء من عدد من القطاعات منه مثل (القطاع من بلبيس الصحراوي حتى الإسماعيلية، ومن الإسماعيلية حتى السويس، ومن السويس حتى تقاطع السخنة، وجرى إنشاء هذا الطريق طبقًا لمواصفات الطرق الحرة؛ بحيث يكون بدون تقاطعات مرورية، وتستخدم الكباري والأنفاق الموجودة خلاله للمرور للخلف.

ويساهم الطريق في تخفيف الضغط على شبكة الطرق الحالية؛ خصوصًا الكثافات المرورية على الطريق الدائري الحالي حول القاهرة الكبرى، وكذلك خدمة متطلبات التنمية المستقبلية؛ خاصة المناطق المحيطة، وعقب انتهاء تنفيذه يساهم في خفض زمن الرحلات، وتقليل نسبة الحوادث، كما أنه يضم في عدد من قطاعاته 16 حارة مرورية، بواقع 8 حارات بكل اتجاه.