الموعد والقنوات الناقلة لليفربول وتوتنهام بالدورى الإنجليزي

27 أكتوبر 2019 - 11:09 ص

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره توتنهام، فى السادسة والنصف مساء اليوم فى إطار الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الإنجليزى، وتذاع المباراة عبر قناة بى إن سبورت2.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة "كلوب" لعودة الانتصارات مجددًا، لتوسيع الفارق مع مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى

على الجانب الآخر يطمح فريق توتنهام لمصالحة جماهير، وتحقيق نتيجة جيدة وخطف النقاط من الريدز، بعد سلسلة النتائج المخيبة للآمال التى حققها الفريق مؤخرًا.