3 حرائق بالقاهرة.. دون وقوع إصابات

27 أكتوبر 2019 - 02:36 م

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على 3 حرائق بمناطق مصر القديمة، وعين شمس، وعزبة النخل، دون وقوع أي إصابات.

غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل داخل إحدى الشقق السكنية بعين شمس، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد انتقال 3 سيارات إطفاء لموقع الحادث.

وفى مصر القديمة تمكنت سيارات الإطفاء، من السيطرة على حريق داخل إحدى الشقق بسبب ماس كهربائي دون ووقوع أي خسائر بشرية.

وفى عزبة النخل سيطرت الحماية المدنية على حريق نشب بمحل تجاري، بعد إتلاف جميع محتوياته دون معرفة سبب الحريق حتى الآن.