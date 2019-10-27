مدير يحمل السلاح بفناء مدرسة.. والتعليم: قديمة

27 أكتوبر 2019 - 02:55 م

رد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، على الصورة التي تداولها بعض رواد التواصل الاجتماعي، لمدير مدرسة بقنا يحمل سلاحًا آليًا داخل فناء المدرسة قائلاً: "قديمة".

وأضاف المصدر المسئول في تصريحات صحفية نقلتها عدد من المواقع الإلكترونية اليوم: "الصورة عادية جدًا وكانت مجرد دعابة وتم التقاطها أثناء تجهيزات إحدى اللجان الانتخابية، أثناء إجراء التعديلات الدستورية و الاستفتاء علي الدستور".

وتابع: "أحد الخفراء ترك سلاحه ودخل الحمام والمدير مسك السلاح وتصور بيه، أمر عادي ومجرد دعابة، ومنذ أيام تم تداول الصورة من قبل المعلم الذي التقطها للمدير بعد وقوع خلافات في العمل بين الطرفين".

وأوضح أن الصورة قديمة ويؤكد ذلك أن المدير في الصورة يرتدي ملابس شتوية، مؤكدًا أنه تم استبعاد مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات بالواقعة.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي صورة لمدير مدرسة بمحافظة قنا وهو يحمل السلاح داخل فناء المدرسة، الأمر الذي أثار غصب النشطاء وأشعل موجة من الجدل حول الصورة".