120 جلدة لقاض سعودي سابق أقام علاقات محرمة مع النساء

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علاقات محرمة

كشفت وسائل إعلام سعودية، عن قضية مثيرة للجدل، بعد القبض على قاض سابق بالمحكمة العامة في مكة المكرمة، لارتكابه جرائم عدة منها إقامة علاقات محرمة مع النساء.

وحسب صحيفة «المدينة» السعودية، طالبت  المحكمة العليا بتغليظ العقوبة على القاضي السابق، لارتكابه عددًا من الجرائم، أبرزها استغلال نفوذه الوظيفي، والفساد، والرشاوى، واستخراج صكوك غير صحيحة لا تحمل أي سجلات رسمية، إضافة إلى العلاقات المحرمة وتخبيب النساء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم توجيه هذه الاتهامات له متضمنة الأدلة والقرائن، ومن ثم بدء تداول جلسات المحاكمة بالمحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة، والتي نتج عنها إصدار حكم يقضي بسجنه 10 أشهر، وجلده 120 جلدة، وتم إحالة الحكم الصادر لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة والتي أيدت بدورها منطوق الحكم.

وقامت على إثرها المحكمة العليا بمباشرة التدقيق حيال الحكم الصادر حيث ارتأت بأنه لايتلاءم مع ما ارتكبه القاضي السابق من جرائم متنوعة ليتم نقضه والتوجيه بإعادة المحاكمة بالمحكمة الجزائية وتغليظ العقوبة لتتوازى مع القضايا التي ارتكبها؛ وليكون عبرةً لمن يعتبر.


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