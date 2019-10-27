مفاجأة.. روسيا تنفي رواية "ترامب" عن مقتل "البغدادي"

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مقتل البغدادى

فجرت وزارة الدفاع الروسية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث نفت صحة رواية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه لا تتوفر لديها معلومات تؤكد مقتل البغدادي.

وبحسب "روسيا اليوم" فإن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنه: "لم تشن غارات جوية بإدلب من الطائرات الأمريكية أو التابعة للتحالف لا أمس ولا في الأيام الأخيرة".

وقبل قليل، أعلن الرئيس الأمريكي، تفاصيل عملية ذكر أن جيش بلاده قام بها في محافظة إدلب السورية، أدت إلى مقتل "البغدادي".

وذكر أن الطيران الأمريكي أطلق غارة جوية في إدلب، ونفذ عملية إنزال في محيط تواجد "البغدادي"، لكن الأخير سارع بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف يرتديه.


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