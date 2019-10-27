« قتل وتكريم».. الملك سلمان يصدر أمرين ملكيين

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أمر ملكى

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرين ملكيين جديدين اليوم، وتضمن الأمر الأول الموافقة على منح عشرات المواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأعضاء رئيسية، فيما أصدر امرًا آخر تم تنفيذه بتنفيذ حكم القتل على مواطنين يحملان الجنسية اليمنية.

وجاء الأمر الملكي بالموافقة على منح 426 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً .

فيما أصدر الملك سلمان، أمرًا ملكيًا بتنفيذ حكم القتل على يمنيين، بعد استفاد درجات التقاضي.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها،أن كل من  إدريس أبكر إبراهيم حاج ، وعطية بركات بركات الكثيري – يمنيي الجنسية –، تم ضبطهما عند قيامهما بتلقي كمية من الحشيش المُخدّر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهما والحُكم بقتلهما تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وأشارت "الداخلية" في بيانها، أنه تم تنفيذ حُكم القتل في المتهمين اليوم في محافظة جدة.


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