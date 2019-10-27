» الكونفدرالية.. بيراميدز يهزم يانج أفريكانز خارج ملعبه

27 أكتوبر 2019 - 05:21 م

اقتنص فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على يانج أفريكانز التنزاني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز هدفي بيراميدز كل من إيريك تراروري في الدقيقة 41، قبل أن يضيف عبد الله السعيد الهدف الثاني من تمريرة لمحمد فاروق، فيما أحرز تشيشيمبي هدف الفريق التنزاني الوحيد في الدقيقة 88.

بتلك النتيجة يقترب بيراميدز من التأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية، حيث يحتاج في مباراة الإياب بالقاهرة إلى التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة.