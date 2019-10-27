» «فبركة الأخبار» على مائدة «إعلام القاهرة»

27 أكتوبر 2019 - 05:44 م

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة وجمعية كليات الإعلام باتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جمعية أصدقاء الجودة بالكلية، ندوة حول «فبركة الأخبار وأمن المجتمع»، يوم الخميس المقبل المُوافق 31 أكتوبر الحالي بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وقالت هويدا مصطفي عميدة الكلية وأمين جمعية كليات الإعلام العربية، إن الندوة تُقام برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وذلك بهدف توعية الطلاب بأساليب وآليات تزييف الأخبار والصور والفيديوهات وغيرها من المواد الإعلامية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتعريفهم بطرق اكتشاف الفبركة، وكيفية الحفاظ على أمن المعلومات.

وأضافت هويدا، أن العديد من عمداء كليات الإعلام وبعض الخبراء يُشاركون في هذه الندوة، موضحة أن الجلسة الأولى تُناقش «آليات تزييف الأخبار وفبركتها»، وأن الجلسة الثانية تُناقش «أساليب كشف التزييف وحماية أمن المجتمع»