«صلاح» يقود ليفربول لعبور توتنهام بـ«الآنفيلد»

27 أكتوبر 2019 - 08:37 م

قاد النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي فريقه لاقتناص فوزًا غاليًا على توتنهام، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، وبقى توتنهام بـ12 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب.

أحداث المباراة

بشكل مفاجئ، استطاع توتنهام أن يسجل هدف التقدم عن طريق قائد الفريق هاري كين، الذي استغل تصويبة سون التي ارتطمت في رأس لوفرين وارتدت من القائم إلي المهاجم الإنجليزي ليسكنها في الشباك برأسية.

وعقب تسجيل الهدف لم يجد ليفربول صعوبة في إمتلاك الكرة، ولم يتمكن توتنهام من العبور لنصف ملعب أصحاب الأرض على دار 15 دقيقة كاملة.

لكن ظلت سيطرة ليفربول على الإستحواذ بلا فاعليه، وغابت التسديدات عن مرمى جازانيجا إلا بعض محاولات لعب الكرات العرضية التي وجدت حارس السبورز في الموعد دائمًا.

وأتت أخطر اللقطات لأصحاب الأرض من جانب روبرتسون في الدقيقة 14 الذي تبادل الكرة مع ساديو ماني ودخل منطقة الجزاء ولعب عرضية أرضية أمسك بها حارس توتنهام قبل أن تذهب تجاه أي من عناصر ليفربول.

وصوب محمد صلاح كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 20 بعدما ارتدت من دفاع توتنهام لكنها ذهبت في يد الحارس.

وانطلق سون بهجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 21 ووصل إلى منطقة الجزاء حيث حاول المراوغة لكن التصويبة ارتدت من دفاع الريدز وخرجت إلى رمية تماس.

وبعد هجمة مركبة من جانب توتنهام لم يتمكن دلي آلي من التعامل مع الكرة، وكذلك هاري كين لتذهب بعد إلى إريكسن الذي صوبها لتخرج إلى ضربة مرمى في الدقيقة 24، لتضيع على توتنهام فرصة مضاعفة النتيجة.

وأبدع محمد صلاح في التعامل مع الكرة بالدقيقة 27 وخلق مساحة للتسديد بشكل رائع ثم أرسل توصيبة إلى الحارس الذي تألق في التصدي لها، لتذهب إلى فيرمينو ويسدد من جديد ويتصدى الحارس قبل أن يخرجها الدفاع إلى ضربة ركنية.

وعاد جازانيجا ليتألق من جديد في إبعاد كرة من فان دايك الذي استقبل ركلة ثابتة أرسلها محمد صلاح من الجانب الأيمن برأسية ليبعدها إلى ضربة ركنية، في الدقيقة 29.

وتألق جازانيجا في أكثر من لعبة بعد ذلك بداية من تصويبة قوية أرسلها ألكساندر أرنولد من خارج منطقة الجزاء، ثم أتى الدور على الدفاع الذي اعترض طريق تصويبة من محمد صلاح.

وظل اعتماد ليفربول على الهجمات من الأطراف والكرات الثابتة، وظل حارس توتنهام وخط الدفاع أصحاب الأفضلية الأكبر في التعامل مع كل لعبة، في حين جاء خيار الاختراق من العمق صعبًا على أصحاب الأرض.

عادت المباراة في شوطها الثاني، ولم يتغير من الأمر شيء، وكاد فيرمينو يتعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 46 من خلال رأسية رائعة تألق جازانيجا في التصدي لها.

وحاول سون الرد بكرة خطيرة في الدقيقة 47 بعدما استقبل كرة مرسلة من الخلف للأمام وتجاوز لوفرن وراوغ أليسون ثم صوب كرة أبعدتها العارضة لتحرم الكوري من مضاعفة النتيجة للتوتنهام.

وتعادل هندرسون لصالح ليفربول في الدقيقة 52 بعدما استقبل كرة في الجانب الأيمن من خلف عنصر الدفاع وصوب كرة ارتطمت في الأرض وسكنت الشباك لدى القائم البعيد.

واستمرت العرضيات من جانب ليفربول، في تهديد مرمى توتنهام، وبعدما كان فيرمينو قريبًا من التسجيل في الدقيقة 58، عاد فينالدوم وسدد كرة رأسية في الدقيقة 61 ذهبت سهلة في يد حارس المرمى.

واستلم محمد صلاح كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 66 تحت ضغط دفاع توتنهام لكنه تمكن من الاستدارة تجاه المرمى وصوب كرة استطاع حارس توتنهام أن يمسك بها.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 73، بعدما قام سيرج أورييه بعرقلة ساديو ماني، ليطلق الحكم صافرته.

منح ليفربول التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 75 بعدما صوب كرة يسارية رائعة سكنت شباكا جازانيجا، الذي لم يتمكن من التعامل معها.

وسقط محمد صلاح أرضًا في الدقيقة 83 وطلب تدخل الجهاز الطبي من أجل اسعافه، وخرج من ملعب المباراة وشارك بدلًا منه جوزميز مدافع الريدز.

وسنحت أمام سون فرصة التعادل في الدقيقة 90+2 غير أن التصويبة التي لعبها من داخل منطقة الجزاء ذهبت في أحضان أليسون.

وحسم ليفربول الفوز في اللقاء، ليعود إلى الانتصارات من جديد بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد.