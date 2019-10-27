إنجاز تاريخي جديد لـ«صلاح» مع ليفربول

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

توتنهام

حقق النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إنجازًا تاريخيًا بعدما سجل هدفًا غاليًا للريدز خلال المباراة التي جمعتهما مع توتنهام، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

الهدف الذي سجله صلاح جاء من ركلة جزاء نفذها ببراعة في شباك توتنهام، بعدما تلاعب الحارس باولو جازانيجا الذي اكتفى بمشاهدة الكرة داخل شباكه.

وجاء هدف صلاح، ليرفع رصيده التهديفي إلى الهدف رقم 50 في ملعب أنفيلد، منذ أن انتقل إلى ليفربول قادمًا من روما الإيطالي.

وسجل صلاح 50 هدفًا خلال 58 مباراة خاضها على ملعب أنفيلد، ليعادل رقم روجر هانت الذي سجل نفس العدد ولكن خلال 55 مباراة فقط.

وكان توتنهام قد تقدم على ليفربول بهدف نظيف، قبل أن يعادل هندرسون النتيجة، ومن ثم سجل المصري هدف التقدم للريدز.


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