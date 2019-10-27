النصر يحسم ديربي الرياض أمام الهلال بثنائية «حمد الله»

27 أكتوبر 2019 - 09:04 م

حسم فريق النصر، ديربي مدينة الرياض بعد الفوز على الهلال، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وعرقل النصر (العالمي) انطلاقة جاره ومنافسه التقليدي الهلال وألحق به الهزيمة الأولى في الموسم الحالي ليرفع النصر رصيده إلى 14 نقطة وقفز للمركز الرابع فيما تجمد رصيد الزعيم عند 19 نقطة في صدارة جدول المسابقة.

ويدين النصر بفضل كبير في هذا الفوز إلى مهاجمه الخطير حمد الله، الذي سجل هدفين ليقود الفريق إلى قلب تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين هو الثاني له على التوالي في المسابقة.

وأنهى الهلال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله كارلوس إدواردو في الدقيقة 32 .

وفي الشوط الثاني ، سجل حمد الله هدفين في الدقيقتين 55 و73 ليقود النصر للفوز الثمين .

وقد يحتسب الهدف الأول لحمد الله هدفا عكسيا باسم عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال بعدما ارتطمت الكرة به قبل استقرارها في الشباك لكن الهدف الثاني سيكون كافيا ليفتخر حمد الله بأنه لعب دورا بارزا في الفوز على الهلال.