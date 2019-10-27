طلاق الفنان عمرو سعد وزوجته.. والأخيرة تعلق: أُعلن حريتي

27 أكتوبر 2019 - 09:12 م

في مفاجأة صادمة، أعلنت زوجة الفنان عمرو سعد، طلاقهما بعد زواج دام 11 عامًا.

وقالت شيماء فوزى زوجة عمرو سعد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى «انستجرام» : "أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".

ومؤخرًا أعلن الفنان أحمد سعد شقيق عمرو سعد، انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، وتبادل الطرفان اتهامات وشتائم وصلت للمحاكم.

يذكر ان آخر أعمال الفنان عمرو سعد كان فيلم "حملة فرعون" الذى شارك فى بطولته محمد لطفى وتايسون وروبى وهو من إخراج روؤف عبد العزيز.