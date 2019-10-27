ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

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شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، استقرارًا ملحوظًا، في ختام التعاملات بعدد من البنوك اليوم الأحد، بعد تراجع في آخر تعامل.

وسجلت العملة الخضراء، 16.1 جنيه للشراء و16.2 جنيه للبيع في بنك مصر.

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار 16.08 جنيه للشراء ونحو 16.18 جنيه للبيع.

جاء هذا في حين بلغ السعر في البنك المركزي، 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 16.1 جنيه للشراء و16.2 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ السعر 16.8 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وسجل 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع، وهبط سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان.


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