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آرسنال يسقط في «فخ» التعادل أمام كريستال بالاس

الرياضة

ارسنال
ارسنال

أمير سعد

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بالفيديو.. طرد «تريزيجيه» أمام كريستال بالاس

سقط فريق آرسنال، أمام كريستال بالاس، في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وتقدم أرسنال، بهدفين مبكرين عن طريق سوكراتيس وديفيد لويز في الدقيقتين السابعة والتاسعة، قبل أن ينتفض كريستال بالاس ويسجل هدفين عبر الصربي لوكا ميليفوجيفيتش والغاني جوردان أيو في الدقيقتين 32 من ركلة جزاء و52.

وظل أرسنال، الذي لم يحقق سوى فوزا وحيدا في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، في المركز الخامس برصيد 16 نقطة، في حين رفع كريستال بالاس رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس.


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