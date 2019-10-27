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خبير أردني يفجر مفاجأة بشأن مقتل "البغدادي"

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المصريون ووكالات

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تغريدة "مقتل البغدادي" تضع ترامب في مأزق

استبعد الخبير الأردني في شؤون المجموعات الإسلامية، الدكتور مروان شحادة، أن يكون مقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي له تأثير كبير في التنظيم المتطرف.
وقال شحادة «طبيعة هذه الجماعات أنها لا تتأثر كثيرا بفقدان أي قائد على المستوى الأول، ولكن لا شك أنه يؤثر على بعض أصناف وشرائح هذا التنظيم ويعتبر انتصارا للرئيس الأمريكي ترامب على مستوى الانتخابات القادمة».
وأضاف الخبير الأردني: «يبدو أن توقيت (العملية) جاء بعد انتهاء عملية نبع السلام، ويبدو كما أشارت بعض وسائل الإعلام أن دولة أو عددا من الدول شاركت في العمل الاستخباراتي وهذه العملية».
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن زعيم تنظيم داعش قتل صباح الأحد، خلال غارة نفذتها قوات خاصة أمريكية وشاركت فيها ثماني مروحيات ومقاتلات، وانتهت العملية بمقتل البغدادي، حيث يسكن في قرية بريشة من محافظة إدلب، القريبة من الحدود التركية.
وكانت الولايات المتحدة رصدت أكثر من 25 مليون دولار مكافأة، لمن يساهم في إلقاء القبض على البغدادي الذي تزعم التنظيم منذ سنة 2010، عندما كان متفرعا في سرية عن تنظيم القاعدة في العراق.

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