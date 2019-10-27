ماذا قال وزير خارجية البحرين بشأن مقتل البغدادي؟

27 أكتوبر 2019 - 10:50 م

أشاد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بالجهود التي أدت إلى مقتل زعيم «داعش» أبوبكر البغدادي، واصفا تصفيته بـ«الضربة القاصمة» للتنظيم الإرهابي.



وإثر إعلان الولايات المتحدة القضاء على البغدادي قرب موقع اختبأ فيه بإدلب السورية، غرد آل خليفة على حسابه في «تويتر» أن «مقتل المجرم أبوبكر البغدادي يشكل ضربة قاصمة لتنظيم داعش الإرهابي».

