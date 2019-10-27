التحالف العربي: إعادة تموضع القوات في عدن

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أعلنت قيادة قوات التحالف العربي، أنه تمت إعادة تمركز قوات التحالف في عدن، لتكون بقيادة العربية السعودية، وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية.
وذكر التحالف، في بيان، أن ذلك جرى، في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن، وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموما، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية.
وأشادت قيادة قوات التحالف بكل الجهود التي بذلتها كافة القوات، وفي مقدمتها القوات الإماراتية، التي ساهمت في نجاح الخطط المعدة، لتنفيذ المهمات العملياتية بكل كفاءة واقتدار.
واختتم البيان، بتأكيد قيادة قوات التحالف، استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية.

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