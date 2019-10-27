فرنسا ترفع حالة التأهب الأمني القصوى بعد مقتل البغدادي

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البغدادي

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دعا وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اليوم، الأحد، إلى توخى مزيد من الحذر عقب مقتل أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي.
وطلب وزير الداخلية الفرنسي، من الأجهزة الأمنية رفع درجة التأهب في فرنسا، قائلا: «طلبنا من الأجهزة الأمنية رفع درجة التأهب في فرنسا بعد مقتل البغدادي».
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، اليوم، مقتل أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، في عملية عسكرية واستخباراتية نُفذت فجر اليوم في مدينة إدلب السورية، واستمرت لمدة ساعتين.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأحد، إن البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف داخل نفق وقتل هو وأطفاله، بعد أن لاحقته القوات الأمريكية، مضيفا أن جثة البغدادي تناثرت داخل النفق، لكن فحص العينات أكد هويته.

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