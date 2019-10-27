رئيس العراق: البغدادي تسبب في فوضى ومعاناة لا توصف

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علق الرئيس العراقي، برهام صالح، على مقتل أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي، مشددا على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب.
وقال برهام صالح عبر «تويتر» اليوم، الأحد: «لقد تسبب البغدادي في فوضى ومعاناة لا توصف. وفاته هي علامة في بارزة في الحرب ضد الإرهاب».
وأضاف: «مع تذكر ضحاياه وما قام به من ذبح، يجب ضمان استمرار القتال للقضاء على آفة الإرهاب، من خلال اليقظة الأمنية المستمرة والنظم السياسية الشاملة والتنمية».
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مقتل زعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي في عملية عسكرية في محافظة إدلب، موجها الشكر لكل من روسيا وسوريا وتركيا والعراق على دعمهم لنجاح العملية.

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