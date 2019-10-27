هذا ما قاله والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة عن مقتل البغدادي

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البغدادي

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أعرب والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أحرقه تنظيم «داعش» الإرهابي، عن سعادته بالقضاء على أبوبكر البغدادي زعيم التنظيم.
وقال الكساسبة لقناة «العربية» اليوم الأحد: «كلي فخر وسرور في هذا اليوم. هذا الرجل الفاسد المفسد، هذا الفيروس الذي سرى في جسد الأمة الإسلامية وليس العربية فقط، شوه صورة المسلمين والإسلام».
وأضاف «كنت أحلم في حياتي أن أتمكن من البغدادي وأمثاله، وكل من ساهم في قتل ابني معاذ مثل صدام الجمل، وهو أحد قادة داعش الصغار».
وأتم «كنت أحلم بالثأر لمعاذ وقتل واحدا منهم أو أحضر مقتل واحد منهم».
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم «داعش»، في عملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في قرية باريشا في ريف محافظة إدلب في سوريا.

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