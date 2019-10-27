الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من "الأعاصير"

نفى محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تعرض مصر لأي إعصار خلال هذا الأسبوع، خاصة أن المنخفضات الجوية فى مصر مهما تعمقت لا تصل لدرجة الإعصار . وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية ""TEN، أن تكوين الإعصار يأتي عن طريق أخذ طاقة كبيرة سواء من حرارة المحيط، ومن طبقات الجو العليا بكميات كبيرة من الطاقة ومن تبريد الكتل الهوائية أعلاه التي من شأنها أن تؤثر على طبقات الجو العليا،
أوضح أن حالة الطقس غير مستقرة وموجة السيول الأخيرة كان سببها بشكل رئيسي هبوب الرياح على السواحل الشمالية والمنخفض الجوي المتعمق، والذي نتجت عنه أمطار غزيرة ورعدية ونشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية .