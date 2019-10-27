تعليق ناري لـ"أديب" على قضية شهيد الشهامة محمود البنا

27 أكتوبر 2019 - 11:30 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان محكمة الجنايات السن الحقيقي للمتهم الرئيسي في قتل محمود البنا، قائلا: "موضوع عجيب.. وفي حد عايز يعمل حالة من المظلومية"، مشيرا إلى أن هناك 3 ترندات عن قضية البنا.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية mbc مصر، مساء الأحد، أن شهادة ميلاد راجح واضحة، وسنه أصغر من 18 عام، قائلا : "هنعمل إيه، نجيب الواد نحطه على حبل المشنقة.. خلوا القضية طاهرة وشريفة"، موجها رسالة إلى الشباب: "ارفعوا إيديكم.. القضية في يد القضاء، ثقوا في ربنا وفي القاضي".

