تعليق ناري لـ"أديب" على قضية شهيد الشهامة محمود البنا

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عمرو أديب
عمرو أديب

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علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان محكمة الجنايات السن الحقيقي للمتهم الرئيسي في قتل محمود البنا، قائلا: "موضوع عجيب.. وفي حد عايز يعمل حالة من المظلومية"،  مشيرا إلى أن هناك 3 ترندات عن قضية البنا.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية mbc مصر، مساء الأحد، أن شهادة ميلاد راجح واضحة، وسنه أصغر من 18 عام، قائلا : "هنعمل إيه، نجيب الواد نحطه على حبل المشنقة.. خلوا القضية طاهرة وشريفة"، موجها رسالة إلى الشباب: "ارفعوا إيديكم.. القضية في يد القضاء، ثقوا في ربنا وفي القاضي".
وأضاف منفعلا: "هناك محاولات لإثارة الغضب، وأننا في قضية عادلة جدا، والقانون يرى القاتل حدث"، متابعا: "دي بلد حبست رؤساء ووزراء.. لواء مين ده، أرجوكم بشويش، وفي ناس راكبة الموضوع".


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